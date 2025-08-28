Тернопільщина втратила захисника Андрія Палигу

Сумна звістка з фронту…

21 серпня у клінічній лікарні м. Дніпро помер наш земляк, військовослужбовець Палига Андрій Васильович, 01.03.1984 року народження. Повідомляють у Підгороднянській громаді.

Висловлюємо щирі співчуття родині. Розділяємо ваш біль і горе.

Вічна пам’ять, честь і шана нашому захиснику!

Повернення захисника на вічний спочинок у рідні Забойки очікуємо у суботу-неділю. Точнішу інформацію про прибуття траурного кортежу буде повідомлено додатково.