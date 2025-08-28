03:04 | 29.08.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

Тернопільщина втратила захисника Андрія Палигу

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Сумна звістка з фронту…
21 серпня у клінічній лікарні м. Дніпро помер наш земляк, військовослужбовець Палига Андрій Васильович, 01.03.1984 року народження.  Повідомляють у Підгороднянській громаді.
Висловлюємо щирі співчуття родині. Розділяємо ваш біль і горе.
Вічна пам’ять, честь і шана нашому захиснику!

Повернення захисника на вічний спочинок у рідні Забойки очікуємо у суботу-неділю. Точнішу інформацію про прибуття траурного кортежу буде повідомлено додатково.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *