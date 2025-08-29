На Тернопільщині викрили схему розкрадання 2,3 млн грн на ремонті шкіл

Документування та розслідування злочинів, пов’язаних із розкраданням бюджетних коштів, потребує ретельного збору доказів. Адже важливо не лише викрити схему, а й притягнути винних до відповідальності, розповідає начальник Тернопільської поліції Сергій Зюбаненко.

На Тернопільщині слідчі обласної поліції спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань викрили махінації з бюджетними коштами, виділеними на капітальні ремонти двох освітніх закладів. Трьом особам уже повідомили про підозру. Завдані державі збитки перевищують 2,3 млн грн.

За даними слідства, організатором схеми був директор одного з товариств з обмеженою відповідальністю. До оборудки він залучив керівника будівельної фірми та інженера з технічного нагляду. Вони проводили ремонт харчоблоку ліцею в Тернопільському районі та даху школи в Чортківському районі.

В акти виконаних робіт підозрювані вносили неправдиві дані щодо обсягів робіт і використаних матеріалів. Ці документи підтвердив технагляд, після чого підряднику перерахували бюджетні кошти.

У ході 16 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили фінансову документацію, печатки, техніку, чорнові записи та автомобіль, придбаний, ймовірно, за незаконно отримані гроші.

Директору ТОВ оголошено підозру у привласненні майна в особливо великих розмірах та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Керівнику підрядної організації та інженеру технагляду інкримінують пособництво у заволодінні майном (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ). Окрім того, спеціалісту з технічного нагляду повідомлено про підозру у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 ККУ).