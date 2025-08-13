Тернопільщина втратила захисника Ярослава Куриляка

Коропецька громада знову зазнала болісної втрати. На 39-му році життя, перебуваючи на лікуванні, помер мешканець села Вістря, солдат 42 окремої механізованої бригади Збройних Сил України Куриляк Ярослав Михайлович (09.04.1986 — 13.08.2025).

Ярослав мужньо виконував свій військовий обов’язок, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Його життя обірвалося передчасно, але пам’ять про нього назавжди залишиться у серцях рідних, побратимів та всіх, хто знав цього світлого й відданого чоловіка.

Громада висловлює щирі співчуття матері Героя — Галині, його рідним, друзям і бойовим побратимам.

📅 У Коропецькій територіальній громаді 13–15 серпня оголошено днями жалоби. У ці дні на адміністративних будівлях приспущені державні прапори та скасовані розважальні заходи.

🇺🇦 Вічна пам’ять Герою України!