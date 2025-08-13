На Тернопільщині вперше в Україні збудують міст за унікальною технологією

На Тернопільщині вперше в Україні збудують міст із модульних конструкцій японського виробництва

У селі Чернихівці Тернопільського району розпочалося відновлення зруйнованого мосту через річку Гнізна за унікальною для України технологією — встановленням модульних конструкцій японського виробництва.

Споруда була пошкоджена на початку червня цього року внаслідок ДТП за участю вантажівки з понаднормовою вагою. Для швидкого відновлення транспортного сполучення на автомобільній дорозі державного значення Р-43 вдалося знайти технічне рішення завдяки міжнародній технічній допомозі Японії.

Новий міст зводять із модульних металевих елементів, наданих Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) у межах грантової допомоги за «Програмою екстреного відновлення». Такі конструкції мають значні переваги — швидко монтуються та дозволяють у короткі терміни відновлювати транспортну інфраструктуру.

Начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області Микола Довгошия разом із представниками підрядної організації «ТехноБудЦентр» оглянув хід робіт. Наразі триває підготовка до встановлення модульної металевої прогонової будови.

Завершити будівництво та ввести міст в експлуатацію планують до 1 жовтня 2025 року.

Посадовці висловили подяку Віце-прем’єр-міністру з відновлення України — Міністру розвитку громад та територій Олексію Кулебі та голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергію Сухомлину за сприяння у реалізації цього важливого для регіону проєкту.