Тернопільщина: найменші зарплати серед працівників культури — лише 9 562 грн

Середня заробітна плата та заборгованість з її виплати в Тернопільській області (жовтень 2025 року)

У жовтні 2025 року середня номінальна заробітна плата штатних працівників у Тернопільській області склала 20 747 грн, що на 3,3% більше, ніж у вересні. Це становить 77,1% від середнього показника по Україні (26 913 грн).

Зокрема, найбільші заробітні плати спостерігаються серед працівників фінансової та страхової сфери — 36 735 грн, що майже в 4,6 рази більше за мінімальну заробітну плату (8 000 грн).

Найнижчі заробітні плати зафіксовано у сфері культури, зокрема в бібліотеках, архівах та музеях, де середній рівень нарахувань склав 9 562 грн, що складає лише 46,1% середнього показника по області.

Станом на 1 листопада 2025 року, заборгованість із виплати заробітної плати в області становила 21,8 млн грн. Найбільший борг зафіксовано у будівництві, де заборгованість досягла 16,2 млн грн, що становить 74,3% від загальної суми боргу.

Джерело: Головне управління статистики у Тернопільській області.