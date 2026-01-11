Завжди життєрадісний, доброзичливий, дружелюбний, – Тернопільщина втратила 26-річного захисника Івана Гуменюка
Війна збирає свої жертви: 11 січня 2026 року, вдома, помер військовослужбовець, уродженець с.Кривчики, Гуменюк Іван Михайлович, 08 жовтня 1999 року народження, повідомляють у Вишнівецькій громаді. Хлопець навчався в Кривчиківській школі, пізніше в Тернополі на автослюсара. Завжди життєрадісний, доброзичливий, дружелюбний.
В 2020 році був призваний на строкову службу, в грудні цього ж року прийняв присягу на вірність українському народові. З початком повномаштабного вторгнення перебував у складі Національної гвардії імені Михайла Грушевського, отримав поранення, яке залишило осколок біля серця.
В квітні 2024 році, на підставі Указу Президента, був звільнений у запас та уже в жовтні – пішов в 105 бригаду ТрО.
Траурний кортеж з тілом померлого військовослужбовця зустрінемо 12 січня, в 14:30, біля с.Раковець по трасі М-19.
О 14:50 – прощання на майдані Шевченка.
Після цього траурна процесія вирушить до с.Кривчики, де в рідному домі померлого відразу відслужиться панахида.
13 січня, о 12 год, Івана Гуменюка з дому супроводимо до місцевої церкви, де відслужиться чин похорону.
Щирі співчуття матері, батькові -військовослужбовцю, який із Донецької області поспішає на похорон сина, близьким, однокласникам та усім, хто знав Івана Гуменюка.
Вічна та світла пам’ять воїнові, який захищав Україну від російського агресора.