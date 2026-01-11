Завжди життєрадісний, доброзичливий, дружелюбний, – Тернопільщина втратила 26-річного захисника Івана Гуменюка

Війна збирає свої жертви: 11 січня 2026 року, вдома, помер військовослужбовець, уродженець с.Кривчики, Гуменюк Іван Михайлович, 08 жовтня 1999 року народження, повідомляють у Вишнівецькій громаді. Хлопець навчався в Кривчиківській школі, пізніше в Тернополі на автослюсара. Завжди життєрадісний, доброзичливий, дружелюбний.

В 2020 році був призваний на строкову службу, в грудні цього ж року прийняв присягу на вірність українському народові. З початком повномаштабного вторгнення перебував у складі Національної гвардії імені Михайла Грушевського, отримав поранення, яке залишило осколок біля серця.