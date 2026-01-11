30-річний Герой Олександр Міська з Тернопільщини віддав своє життя за те, щоб кожен з нас мав можливість жити у вільній і незалежній Україні

30 грудня 2025 року, захищаючи Батьківщину поблизу н.п. Гришене, Донецької області, загинув житель міста Борщева, солдат Олександр МІСЬКА, 1995 року народження, повідомляють у Чортківській військовій адміністрації.

30-річний Герой віддав своє життя за те, щоб кожен з нас мав можливість жити у вільній і незалежній Україні, щоб ми з вами щодня зустрічали схід сонця, могли обійняти дітей, батьків, щоб ніколи ворог більше не прийшов в наш дім!