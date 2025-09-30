13-річна Ангеліна Глогусь з Тернополя – у фіналі нацвідбору на “Дитяче Євробачення”

Тринадцятирічна Ангеліна Глогусь з Тернополя вдруге пройшла Національний відбір на “Дитяче Євробачення”. Вперше дівчина взяла участь в конкурсі минулого року. Вона виконувала пісню “Плачуть янголи”. Цього року Ангеліна серед шести фіналістів.

Про це співачка розповіла кореспондентам Суспільного:

“Мене звати Ангеліна Глогусь. Мені 13 років. Музика для мене це все моє життя, тому що все життя я займаюсь музикою і не уявляю без неї свого життя. Цьогоріч я вдруге беру участь у “Дитячому Євробаченні”. Я майже цілий рік готувалася до цієї події. Я дуже хотіла знову потрапити на “Дитяче Євробачення”. Моя підготовка полягала в тому, що я займалася з викладачкою, сама займалася і подала заявку на участь в нацвідборі”.

Ангеліна Глогусь. Суспільне Тернопіль

Дівчина увійшла в шестірку фіналістів. Вона сказала, що цього року виступатиме з піснею “Моє серце”:

“Написала мені пісню Alyona Alyona. Вона мені дуже сподобалася. Відчутно, що ця пісня спеціально писалася під мене. Я там використовую багато вокальних технік, високі ноти”.

Минулого року дівчина виступила з піснею “Плачуть янголи”.

“Я вперше подала заявку у 2024 році і мені одразу вдалося потрапити. Це була моя мрія. Тому що дитяче євробачення — воно змінює життя майже кожного учасника”.

Ангеліна розповіла, що займається вокалом із семи років:

“Чотири рази на тиждень в мене вокал із викладачем. Сама я займаюся майже кожного дня. На фортепіано ходжу два рази на тиждень”.

12 жовтня у фіналі нацвідбору дівчина змагатиметься за можливість представити Україну на “Дитячому Євробаченні” у Тбілісі.

“Я хочу показати усьому світу красу та неповторність української пісні”, — сказала Ангеліна Глогусь.