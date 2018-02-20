Податкова просить тернопільських репетиторів прийти до них

Головне управління ДФС у Тернопільській області запрошує вчителів та викладачів, які минулого року надавали репетиторські послуги, проте не були зареєстровані як суб’єкти господарської діяльності, зареєструватися, а також включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та задекларувати їх шляхом подання до територіальних органів ДФС декларації про майновий стан і доходи за 2017 рік. Зробити це слід до 2 травня включно поточного року за місцем своєї податкової адреси.

Доходи від надання репетиторських послуг оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором 1,5%.

До репетиторських послуг належить підготовка дітей до школи, вступу до навчальних закладів, незалежного тестування, навчання з будь-яких предметів, написання рефератів, виконання контрольних, курсових, дипломних робіт тощо.

Подати декларацію про майновий стан і доходи можна як у паперовому вигляді, так і засобами сучасних інформаційних технологій, – повідомляє відділ організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області.