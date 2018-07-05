18 медалей привезли зі Львова тернопільські спортсмени

18 медалей і 3 “путівки” на участь в чемпіонаті Європи серед молоді до 23 років та юніорів!

Вихованці Тернопільського обласного осередку Федерації велосипедного спорту України вдало виступили на чемпіонаті України з велосипедного спорту-трек, який відбувся 28.06-02.07. в місті Львів.

Тарас Шевчук серед U-23, 1 місце в: командна гонка, групова гонка на очки, скретч, омніум і медісон. 2 місце в інд. гонці переслідування.

Влад Щербан серед U-23, 1 місце в: командній гонці, медісон. 2 місце в груповій гонці на очки, омніумі. 3 місце в індивідуальній гонці переслідування.

Назар Покойовий сереед юніорів 1 місце в омніумі, 2 місце в командній гонці та медісоні, 3 місце в груповій гонці на очки.

Артем Авдалян, Рома Сирник та Юра Щербань срібні медалі в командній гонці переслідування на 4 км серед юніорів.

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