Маленька Наталя Любінська з Тернопільщини привезла Гран-прі з Польщі

Талановиті діти завжди є гордістю для рідного краю. А коли вони досягають вершин, проживаючи в сільській місцевості й задля мети долають значно більше перешкод, ніж міські діти, тоді душа радіє особливо.

Такою талановитою й цілеспрямованою є десятирічна дівчинка із села Таурів Козівського району Наталя Любінська. Нещодавно вона повернулася з Міжнародного конкурсу «Талановиті діти», який проходив у Польщі. Наталя брала участь у двох номінаціях – як вокаліст і як інструменталіст (гра на фортепіано). Звідти юна учасниця привезла Гран-прі з вокалу і перше місце за інструментальні пісні. А ще Наталі Любінській вручили запрошення на наступний міжнародний конкурс в Італії.

Радості дівчинки від такого успіху немає меж. Не стримують емоцій її батьки.

– Коли ми почули про оголошені результати, – розповідає мама Наталі Надія, – пересвідчилися, що рухаємося в правильному напрямку. Задля таких моментів не шкода ні часу, ні коштів.

Окрім того, що Наталя є єдиною ученицею Козівської школи мистецтв, яка одночасно займається на трьох відділеннях, вона ще й гарно малює, пише вірші, творить музику й самостійно займається гімнастикою. Водночас цілеспрямована дівчинка є відмінницею четвертого класу Таурівської загальноосвітньої школи.

Свою наполегливість вона проявила ще в ранньому дитинстві, а першу перемогу здобула у п’ятирічному віці – на сцені районного будинку культури на конкурсі «Мамині зіроньки». Після того Наталочка брала участь у багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсах, звідти теж привозила Гран-прі та перші місця. А нещодавно Наталя Любінська подарувала справжнє свято багатьом глядачам, виступивши із сольним концертом після двох років навчання у школі мистецтв. Виступи дівчинки лише підтвердили, що її старанність і важка праця не є даремними.

Любов ТИМЧУК

Газета “Сільський господар плюс”