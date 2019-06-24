26 червня відбудуться вибори ректора Тернопільського університету
26 червня 2019 року з 9:00 до 15:00 відбудуться вибори ректора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
Кандидат на цю посаду лише один — діючий ректор ТНТУ Петро Ясній.
Відповідно до ст.42 Закону України «Про вищу освіту», п.18 Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затверджених постановою КМУ №726 від 05.12.2014 та Положення про порядок проведення виборів ректора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя брати участь у виборах мають право:
✔️кожен науково-педагогічний, науковий та педагогічний штатний працівник університету;
✔️виборні представники з числа студентів, обрані студентами шляхом прямих таємних виборів;
✔️представники з числа інших штатних працівників, обрані відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів.
Вибори будуть проводитися за наступними адресами:
🔸Виборча дільниця університету:
м. Тернопіль, вул. Руська,56,
навчальний корпус №2, читальний зал
🔹Виборча дільниця Технічного коледжу ТНТУ:
м. Тернопіль, вул. Курбаса, 13,
навчальний корпус №1, актовий зал
🔸Виборча дільниця Зборівського коледжу ТНТУ:
м. Зборів, вул. Хмельницького, 57,
навчальний корпус, актовий зал
🔹Виборча дільниця Гусятинського коледжу ТНТУ:
смт. Гусятин, вул. Шевченка, 3,
навчальний корпус №1, ауд. 219
Бюлетень для голосування видається за умови пред’явлення виборцем документа, що посвідчує особу. Документом, що посвідчує особу є паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон чи студентський квиток для студентів.
Із списком виборців, виборчою програмою кандидата на посаду ректора та з інформацією щодо організації виборів можна ознайомитися на сайті університету у рубриці «Вибори ректора». Більше тут: https://tntu.edu.ua/?p=uk/info/rector-election.