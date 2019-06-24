26 червня відбудуться вибори ректора Тернопільського університету

Відповідно до ст.42 Закону України «Про вищу освіту», п.18 Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затверджених постановою КМУ №726 від 05.12.2014 та Положення про порядок проведення виборів ректора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя брати участь у виборах мають право:

✔️кожен науково-педагогічний, науковий та педагогічний штатний працівник університету;

✔️виборні представники з числа студентів, обрані студентами шляхом прямих таємних виборів;

✔️представники з числа інших штатних працівників, обрані відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів.

Вибори будуть проводитися за наступними адресами:

🔸Виборча дільниця університету:

м. Тернопіль, вул. Руська,56,

навчальний корпус №2, читальний зал

🔹Виборча дільниця Технічного коледжу ТНТУ:

м. Тернопіль, вул. Курбаса, 13,

навчальний корпус №1, актовий зал

🔸Виборча дільниця Зборівського коледжу ТНТУ:

м. Зборів, вул. Хмельницького, 57,

навчальний корпус, актовий зал

🔹Виборча дільниця Гусятинського коледжу ТНТУ:

смт. Гусятин, вул. Шевченка, 3,

навчальний корпус №1, ауд. 219

Бюлетень для голосування видається за умови пред’явлення виборцем документа, що посвідчує особу. Документом, що посвідчує особу є паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон чи студентський квиток для студентів.

Із списком виборців, виборчою програмою кандидата на посаду ректора та з інформацією щодо організації виборів можна ознайомитися на сайті університету у рубриці «Вибори ректора». Більше тут: https://tntu.edu.ua/?p=uk/info/rector-election.