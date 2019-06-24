Герб Тернополя замайорів на найвищій вершині земної кулі

Наприкінці травня цього року український альпініст Віталій Козубський підкорив найвищу гору у світі – г. Еверест (Гімалаї, на кордоні Китаю і Непалу), із зображенням гербу Тернополя в руках.

«Хоч я і живу зараз у Києві, до сьомого класу я навчався у 20-ій школі м. Тернополя та вважаю Тернопіль своєю малою Батьківщиною і люблю це місто. Тому і взяв з собою символ Файного міста», – зазначає Віталій Козубський.

До слова, на згадку про те, що герб Тернополя був успішно піднятий на висоті 8848 метрів над рівнем моря, альпініст особисто прибуде до Тернополя та вручить символ місту.

Довідково. Станом на 23 травня 2019 року, за всю історію на вершині Евересту побувало 27 українців (включаючи трьох жінок).

Джерело: сайт Тернопільської міської ради.