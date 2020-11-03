Вандали розмалювали громадську вбиральню Чорткова

У ніч з 2 на 3 листопада у парку культури та відпочинку імені І. Франка вандали черговий раз поглумилися із комунального майна. Цього разу постраждала громадська вбиральня. Всередині будівлі невідомі розмалювали стіни та двері яскраво червоною фарбою.