15:10 | 3.11.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Вандали розмалювали громадську вбиральню Чорткова

Irena 0 Views Прокоментуй!

У ніч з 2 на 3 листопада у парку культури та відпочинку імені І. Франка вандали черговий раз поглумилися із комунального майна. Цього разу постраждала громадська вбиральня. Всередині будівлі невідомі розмалювали стіни та двері яскраво червоною фарбою.

Якщо ви мимоволі стали очевидцем події чи знаєте причетних, просимо повідомити у приватні повідомлення Чортківської міської ради, або ж зателефонуйте до муніципальної варти – 0 97 75 38 669 (Назар Пиптик).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *