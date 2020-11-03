Вандали розмалювали громадську вбиральню Чорткова
У ніч з 2 на 3 листопада у парку культури та відпочинку імені І. Франка вандали черговий раз поглумилися із комунального майна. Цього разу постраждала громадська вбиральня. Всередині будівлі невідомі розмалювали стіни та двері яскраво червоною фарбою.
Якщо ви мимоволі стали очевидцем події чи знаєте причетних, просимо повідомити у приватні повідомлення Чортківської міської ради, або ж зателефонуйте до муніципальної варти – 0 97 75 38 669 (Назар Пиптик).