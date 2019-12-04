Бетонне озеленення від Тернопільського мера

Суцільне тверде мощення (скоріш бруківкою), поодинокі деревця та вкраплення газонного покриття, це все озеленення яке пропонує залишити на вулицях 15Квітня-Київська команда нашого мера. Натомість там обіцяють відпочинкову зону для мешканців мікрорайону, лавочки, місця для паркування велосипедів, інформаційні стенди міст-побратимів, велодоріжка та, уявіть собі їх цинізм, − «додаткові зелені насадження». І це, замощене бруківкою існуюче озеленення вулиць, хочуть пафосно назвати «Сквер міст-побратимів». https://tmrada.gov.ua/news/34413.html

Але архітектори повинні знати, а тернополянам повідомляємо, що відповідно до державних норм, площа озеленення вулиць повинна становити НЕ МЕНШЕ 25% (1/4 частину), а площа озеленення вуличних скверів (п. 5.3.3 ДБН «Благоустрій територій» повинна становити НЕ МЕНШЕ 60-75% (зразки профілів магістральних вулиць додаємо). Тобто міська рада, через свій сайт, пропонує замостити половину необхідного озеленення цих вулиць і назвати цю площу «сквером». Хіба це не черговий обман!

Також слід зауважити, що значна площа озеленення цих вулиць уже знищена під так званими «тимчасовими» спорудами, більшість яких має фундаменти та є об’єктами нерухомості. На жаль, цей глибокий шрам від команди Надала, на тілі архітектури міста залишиться на десятки літ. Навіщо, тоді міський голова мільйони гривень оплачував на розробку різної містобудівної документації, не збираючись її дотримуватись? Хоч в кожній з них розрахунком підтверджується необхідність влаштування вздовж магістральних вулиць шумо – та пилозахисних смуг. Саме вулиці Київська та 15 Квітня є магістральними районного значення де такі смуги, до першої лінії житлової забудови, є обов’язкові. При чому за всіх типів озеленення вулиць між тротуарами та проїзною частиною для зменшення загазованості та шуму необхідно використовувати рядове насадження чагарників, а озеленення повинні створюватися з 3-6 рядів густих деревно-чагарникових насаджень загальною шириною від 10 м до 30 м!

Невже і тут, як на вулиці В.Чорновола хочуть вирізати усі «старі», на їх думку, липи, хоча насправді липи тільки цвітуть з віку 20-30 років та каштани долю яких вирішить аркуш паперу який безпідставно назвуть «акт», а «сліпці» експерти приймуть його за документ. Цілком можливо, що у цьому сквері запропонують посадити дерева не придатні для цих цілей, як клени на вул. В. Чорновола, знаючи, що їх, згодом прийдеться прибрати, оскільки вони є алергенами і від розміщення їх в місцях масового скупчення людей застерігають державні норми.

Отже, сайт міської ради пропонує життя мешканців житлових будинків за адресами вул. 15Квітня,9, Київська,18-14, коштом громади перетворити в пекло з постійним шумом, пилом та загазованістю, ставлячи здоров’я та життя цих людей під загрозу.

Ми ж пропонуємо в проєкті ремонту цієї території, у відповідності до вимог законодавства та будівельних норм, максимально зберегти озеленення що існує:

• прибрати з вулиць об’єкти нерухомості які порушують будівельні норми та які не відповідають визначенню тимчасових споруд;

• влаштувати велодоріжку шириною 1,85 м;

• між тротуарами та проїзною частиною створити рядове насадження чагарників;

• від першої лінії житлової забудови відновити захисну смугу озеленення з 3-6 рядів густих деревно-чагарникових насаджень загальною шириною від 10 м.

То ж час покаже чи Закони України, державні норми, та згуртованість тернополян, особливо мешканців цих будинків, переможуть ненажерливі апетити команди нашого мера, чи таки поведуться мешканці на черговий обман з офіційного сайту міської ради.