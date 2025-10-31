Ворог завдав ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині: зруйновано депо та рухомий склад

Військова агресія ворога не оминула й транспортну інфраструктуру. 31 жовтня 2025 року внаслідок ракетних ударів були пошкоджені важливі об’єкти залізничного транспорту на Сумщині та Харківщині.

Удар по пасажирському депо в Сумах

У місті Суми ворог завдав удару по пасажирському депо, що призвело до серйозних руйнувань. Пошкоджено не тільки адміністративні та господарські приміщення компанії, але й рухомий склад. Незважаючи на це, залізничники оперативно прийняли заходи, щоб забезпечити безперервний рух поїздів. Зокрема, поїзд №779/780 Суми — Київ продовжив рух після того, як для перевезення пасажирів були подані підмінні вагони. Поїзд відправився за графіком, не зважаючи на пошкодження інфраструктури.

Пошкодження інфраструктури на Харківщині

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджена залізнична інфраструктура в районі Лозової на Харківщині. Через це поїзд №228/227 Гусарівка — Івано-Франківськ змушений був змінити маршрут. Відставання поїзда від графіка мінімізовано, і залізничники роблять все можливе, щоб відновити стабільний рух.

Безпека залізничників

Попри тяжкі удари по залізничній інфраструктурі, всі працівники вчасно перейшли до укриттів, і за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Залізничники продовжують свою роботу, намагаючись зберегти нормальний графік руху поїздів, попри труднощі, що виникають через ворожі удари. Українська залізнична система демонструє стійкість і професіоналізм у важких умовах війни.