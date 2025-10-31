“Кривавий наклеп” 1756 року: Як Кременецький суд став заручником Ватикану

Справи, які змінюють хід історії, часто починаються з малих, але надзвичайно важливих подій. Одна з таких – судовий процес, що розгорнувся у Кременецькому замковому суді 1756 року, який став одним з найбільш резонансних і драматичних у правовій історії Речі Посполитої. Звинувачення у “кривавому наклепі”, що базувалося на вигаданих фактах, і втручання Папи Римського Бенедикта XIV – це лише частина цієї неймовірної історії. Справедливість перемогла, але це не було легко – ні для суддів, ні для звинувачених, ні для їхніх захисників.

Цей захоплюючий розбір подій та історичних підсумків надає адвокат Віталій Сідоров, висвітлюючи важливість цього процесу не лише для юридичної історії, а й для розуміння того, як право і релігія можуть взаємодіяти в умовах політичного та соціального тиску:

Як Кременецький суд став заручником Ватикану: Шокуюча правда про «Кривавий наклеп» 1756 року

Це одна з найбільш резонансних судових справ Речі Посполитої, яка почалася на Волині, а закінчилася… у Ватикані! Справа про кривавий наклеп у Ямполі, що розглядалася у Кременецькому замковому суді 1756 року.

Біля містечка Ямпіль (поруч із Кременцем) зникає юна селянка. Коли її знаходять, вона стверджує, що її схопили місцеві євреї. На її одязі кров. І звинувачення, що завжди були фатальними: кривавий наклеп (нібито використання християнської крові для ритуалів).

Місцевий староста негайно арештовує трьох представників громади: купця Ісаака, його сина Моше та мандрівного цілителя Еліягу. Їх чекає жорстока розправа.

Судді Кременецького замкового суду під тиском місцевого духівництва та антисемітських настроїв готові до швидкого і смертельного вироку.

На захист стає не окремий «сищик», а потужна машина самоврядування єврейських громад – Ваад Чотирьох Земель. Вони чудово розуміли: це не просто суд над трьома людьми, це спроба конфіскувати майно і розв’язати погроми.

Яка справжня інтрига? За звинуваченнями стояли фінансові та майнові інтереси, зокрема млинаря, який заборгував єврейським купцям. Зникнення дівчини було сфальсифіковано як привід для рейдерства.

Захист розуміє, що на місцевому рівні виграти неможливо. Вони роблять безпрецедентний крок: апелюють до Короля Августа III і безпосередньо до Папи Римського Бенедикта XIV.

Папа, відомий своєю логікою та юридичною освітою, доручив провести повне розслідування. Справою зайнявся майбутній Папа Климент XIV (тоді ще кардинал Лоренцо Ганганеллі). Він вивчив матеріали, свідчення та теологічні аргументи.

Результат? У 1758 році Ганганеллі опублікував свій знаменитий Меморандум, 28-сторінковий документ, що офіційно оголосив звинувачення у кривавому наклепі безпідставними та вигаданими!

Це був історичний тріумф: суд у Кременці був змушений підкоритися волі Риму. В’язнів звільнили, а сфальсифіковані звинувачення були зняті.

Коли суддя боїться громади, свідок боїться правди, а натовп вимагає крові – тоді винними стають не підсудні, а ті, хто мовчить.

Минуло понад двісті років, але урок той самий: суд без розуму і сумління, лише інструмент натовпу. І тільки там, де є сміливість сумніватися, народжується справедливість.