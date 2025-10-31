Остап Джус — Герой України, що віддав своє життя за Батьківщину

Остап Джус, 43-річний солдат 2-го протитанкового відділення військової частини А0414, став символом мужності та відданості своїй країні. Загинув він 12 липня 2023 року в результаті бойових дій на сході України, в Донецькій області, під час виконання бойового завдання. Смертельна ворожа куля забрала життя сміливого тернополянина, але його подвиг залишиться в серцях українців назавжди.

Шлях Остапа Джуса до Збройних сил України

Остап народився 8 травня 1980 року в місті Тернопіль. Його молодість пройшла в рідному місті, де він здобув освіту в Міжнародному університеті «Бачення» в Східній Європі. Проживав та працював на Київщині, у місті Буча, де йому було присвоєно військове звання під час мобілізації. Коли країна потребувала захисників, він без вагань долучився до лав Збройних сил України.

Загибель Героя та Поховання

12 липня 2023 року, у селищі Костянтинівка Донецької області, Остап Джус загинув під час виконання свого обов’язку. О 17:00 ворожий снайпер обірвав його життя. Похований Герой 16 липня 2023 року на Пантеоні Героїв Тернополя, де його ім’я буде увіковічнене серед інших захисників України.

Посмертне звання Почесного громадянина Тернополя

28 серпня 2023 року, за вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, Тернопільська міська рада присвоїла Остапу Джусу звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно. Це високе звання стало відзнакою мужності, героїзму та самопожертви, яку проявив цей тернопільський герой у боротьбі за незалежність країни.

Пам’ять про Остапа Джуса

Остап залишив по собі незабутній слід в історії Тернополя та України загалом. Його героїзм, вірність батьківщині, самопожертва та любов до рідної землі стали прикладом для наступних поколінь. Він надихав на боротьбу за свободу та гідність, навіть знаючи, що це може коштувати йому життя. Пам’ять про нього жива, а його ім’я назавжди закарбоване в серцях тернополян.

Залишилася мама – Катерина Петрівна Гутенюк

Справжнім болем для родини стала втрата Остапа Джуса. Мама, Катерина Петрівна Гутенюк, залишилася без сина, але її гордість за його подвиг живе в її серці і в серцях усіх, хто знав Остапа.

Герої не вмирають

Остап Джус став прикладом мужності, патріотизму і безмежної вірності Україні. Його історія буде надихати на боротьбу за Україну не тільки зараз, а й у майбутньому. Герої, як Остап, живуть у наших серцях і в нашій пам’яті. Вічна пам’ять Герою України!

Вічна слава Остапу Джусу!