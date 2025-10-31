Зарубинський спиртзавод на продаж: стартова ціна знижена удвічі

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив про проведення онлайн-аукціону на платформі Prozorro.Продажі, що відбудеться 4 листопада 2025 року. Об’єктом приватизації є єдиний майновий комплекс державного підприємства “Зарубинський спиртовий завод”, що розташований у селі Зарубинці Тернопільської області.

Стартова ціна та об’єкт приватизації

Стартова ціна на об’єкт складає 77,99 млн грн (без ПДВ). До складу комплексу входять:

58 одиниць нерухомого майна та інфраструктури, зокрема виробничі, складські, адміністративні будівлі та споруди;

Спеціалізоване обладнання, зокрема бродильні чани, цистерни ефірні, мазутні ємності, випаровувачі;

27 одиниць транспортних засобів та спеціальної техніки.

Це діючий виробничий об’єкт, що спеціалізується на виробництві органічних хімічних речовин та етилового спирту, а також інших спиртів, денатурованих спиртів і біоетанолу.

Вигідне географічне положення

Зарубинський спиртовий завод має вигідне географічне розташування, що забезпечує зручне транспортне сполучення завдяки автошляхам регіонального значення, які проходять поруч. Це дозволяє оптимізувати логістичні витрати та покращити доступність до ринків.

Продукція заводу та обсяг реалізації

Обсяг реалізації продукції (включаючи експорт) за період 2022-2024 років склав 1,29 млрд грн, з яких 21,4 млн грн було отримано від експорту. Основними продуктами є етиловий спирт та денатуровані спирти, включаючи спирти, які використовуються як паливо або компонент для виробництва палива, зокрема біоетанол.

Попередні аукціони

Фонд державного майна вже виставляв Зарубинський спиртовий завод на торги в попередні роки. Однак, попри неодноразові спроби приватизації, завод ще не був проданий. У жовтневому аукціоні 2025 року стартова ціна була вищою — 155,99 млн грн, проте покупців не знайшлося.

Попередній успіх з іншими приватизаціями

Нещодавно ФДМУ також провів успішний онлайн-аукціон на приватизацію майнового комплексу Житомирського лікеро-горілчаного заводу, де найкраща пропозиція склала 137,5 млн грн від ТОВ СПК-Інвест 2021.

Як взяти участь в аукціоні?

Заявки на участь в онлайн-аукціоні можна подати через систему Prozorro.Продажі до 4 листопада. Для того, щоб взяти участь в аукціоні, учасники повинні зареєструватися на платформі та виконати вимоги для участі в торгах.