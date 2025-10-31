На Тернопільщині виявлено незаконне підводне полювання на території природного заповідника

30 жовтня 2025 року на території Регіонального ландшафтного парку «Загребелля» виявлено факт забороненої діяльності — підводне полювання. Громадський інспектор з охорони довкілля повідомив про порушення на території веслувального каналу Тернопільського ставу, який є частиною заповідної зони.

Заборонена діяльність: підводне полювання на території природно-заповідного фонду

Під час спільного огляду місця події працівниками Державної екологічної інспекції у Тернопільській області було встановлено, що двоє громадян здійснювали підводне полювання, під час якого добули 3 щуки, 3 судаки, 3 окуні та 1 лин. Порушники не лише порушили природоохоронні правила, але й завдали шкоди водним біоресурсам.

Встановлення порушників і розрахунок збитків

Для встановлення осіб порушників та оформлення необхідних матеріалів на місце події було викликано працівників поліції. Наразі фахівці Інспекції займаються розрахунком суму заподіяної шкоди довкіллю внаслідок незаконного вилову водних ресурсів.

Нагадування для громадян

Державна екологічна інспекція закликає громадян дотримуватися вимог природоохоронного законодавства, зокрема щодо любительського рибальства, яке в межах територій природно-заповідного фонду заборонено. Підводне полювання в таких зонах категорично заборонене. Інспекція також звертається до громадян із закликом повідомляти про відомі випадки порушень природоохоронного законодавства.