Тернопільську митницю реорганізовано

Постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2019 р. №858 «Про утворення територіальних органів Державної митної служби» Тернопільську митницю ДФС реорганізовано шляхом приєднання до Галицької митниці Державної митної служби України.

Інформацію про реорганізацію Тернопільської митниці ДФС внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 27 листопада 2019 року.

У Тернополі функціонуватиме митний пост «Тернопіль» Галицької митниці Держмитслужби, натомість митний пост «Чортків» буде у складі Буковинської митниці Держмитслужби.

Додатково інформуємо, що Тернопільська митниця ДФС продовжує здійснювати свої повноваження до передачі їх Галицькій митниці Держмитслужби.