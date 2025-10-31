У Тернополі збільшать кількість автобусів і тролейбусів до кладовищ 1 листопада

У Тернополі збільшать кількість одиниць громадського транспорту до кладовищ 1 листопада

У зв’язку із очікуваним збільшенням пасажиропотоку 1 листопада, до міських кладовищ Тернополя буде збільшено кількість одиниць громадського транспорту. Це дозволить забезпечити комфортне перевезення городян, які вирушатимуть на могили своїх близьких.

Збільшення автобусних маршрутів

Зокрема, на маршрутах №1, №11, №27 та №40 буде додано більше автобусів, які курсуватимуть до кладовища в селі Підгороднє. Всі автобуси працюватимуть за затвердженим розкладом руху.

Покращення транспортного забезпечення на Львівській трасі

Для зручності пасажирів, що направляються до кладовища на Львівській трасі біля села Довжанка, буде додано два автобуси на маршрут №32.

Транспорт на інших маршрутах

Окрім того, для покращення транспортного забезпечення на маршрутах №1, 11, 18, 27, 28, 31, 32, 40, 50 та тролейбусному маршруті №8 буде забезпечена робота максимальної кількості транспорту згідно з розкладом.

Ці заходи спрямовані на забезпечення належного рівня обслуговування пасажирів у день, коли кількість відвідувачів кладовищ традиційно зростає.