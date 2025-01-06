На Тернопільщині спостерігається ускладнення погодних умов

мокрий сніг та ожеледиця, що значно підвищує ризик дорожньо-транспортних пригод. У зв’язку з цим правоохоронці звертаються до водіїв і пішоходів із проханням дотримуватися правил безпеки.

Водіям рекомендується за можливості утримуватися від далеких поїздок. Якщо все ж доводиться сісти за кермо, слід обов’язково користуватися пасками безпеки, дотримуватися безпечної дистанції, не перевищувати швидкість і рухатися з увімкненим ближнім світлом фар або протитуманними ліхтарями. Маневри потрібно виконувати плавно, завчасно їх планувати, уникати різкого гальмування та не поспішати. Особливу увагу звертайте на ділянки з поганим зчепленням, такі як мости чи круті спуски.

Пішоходам поліцейські нагадують про необхідність теж бути пильними: перед тим як переходити дорогу, переконайтеся, що всі транспортні засоби зупинилися. У темну пору доби обов’язково використовуйте світловідбивні елементи на одязі, щоб бути помітними для водіїв.

У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі телефонуйте на спецлінію 102.