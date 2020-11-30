Кабмін погодив остаточну дату локдауну

У Кабінеті міністрів погодили дату введення локдауну. Жорсткі обмеження будуть діяти з 23 грудня по 15 січня.

Про це сайту “Сьогодні” розповіло джерело в Кабміні.

“Варіант на два тижні відхилили. Зупинилися на датах з 23 грудня по 15 січня. Подробиці будуть вже в цю середу”, – поділилося джерело.

Раніше мова йшла про введення “інтелектуального” локдауну. Такий режим буде враховувати епідситуацію в кожному окремому регіоні при встановленні тих чи інших обмежень.

Нагадаємо, в Україні до кінця листопада діє карантин вихідного дня, який влада запровадила як альтерантіву локдауну.