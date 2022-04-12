15:00 | 12.04.2022
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До Тернополя переїхало запорізьке підприємство, яке виготовляє скотч

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Своєї діяльності у Запоріжжі не припиняли. Частину обладнання до Тернополя привезли на початку березня. Розповідає виконавча директорка компанії Марина Попова – повідомляє Суспільне.

За її словами, зараз на підприємстві працюють 5 людей. Площа нового приміщення, де розмістилося виробництво, майже 400 квадратних метрів.

“Тут зараз розміщено все: і наше виробниче обладнання і якісь наші складські потужності. Навіть втулка, яку ми привезли сюди. Також тут є сировина для виготовлення скотчу, малярської стрічки, армованої стрічки. Привезли і обладнання для нарізання та намотування”, — каже Марина Попова.

До Тернополя переїхало запорізьке підприємство, яке виготовляє скотч

Фото: Суспільне Тернопіль. Начальник виробництва Віталій Рєзнік нарізає скотч

Начальник виробництва Віталій Рєзнік працює за приладом, який нарізає клейку стрічку на рівні частини. Чоловік розповідає, виготовляє скотч 12 років.

“Потреба зараз дуже велика і в скотчах, і в спецстрічках. Адже цей продукт потрібен для упакування товарів, тієї ж гуманітарної допомоги, ліків”, — каже начальник виробництва.

Віталій Рєзнік розповідає, переїхав сюди із дружиною і донькою. Його сім’я поселилася у знайомих.

“У Запоріжжі бойові дії, лунають вибухи. Хвилююся за свою сім’ю, за рідних і близьких. Через дочку довелося сюди переїхати. У Тернополі нам подобається. У порівнянні із Запоріжжям, повітря тут набагато чистіше”, — розповів Віталій Рєзнік.

До Тернополя переїхало запорізьке підприємство, яке виготовляє скотч

Фото: Суспільне Тернопіль. Картонні гільзи для скотчу

До переїзду готувались 4 дні, обладнання везли власними автомобілями та робочим бусом, – розповідає Марина Попова.

“Сидіти вдома негарно. У нас є певні обов’язки і перед працівниками, і перед державою. Тому було вирішено частково перемістити наші виробничі потужності до Тернополя. Почати виробництво, платити податки та авансувати людям заробітну плату”, — каже Попова.

До Тернополя переїхало запорізьке підприємство, яке виготовляє скотч

Фото: Суспільне Тернопіль. Скотч, який виготовляє підприємство

Обладнання продовжують перевозити із Запоріжжя, також підприємство потребує більше спеціалістів, – каже Марина Попова. За її словами, готові приймати на роботу тернополян. Зараз підприємство щодня відправляє по 50 коробок зі скотчем. Найбільше продукції замовляють у Харкові, Києві, Білій Церкві, Кривому Розі, – розповідає Марина Попова.

Загалом через бойові дії на Тернопільщину переїхали 6 підприємств. Розповів голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

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