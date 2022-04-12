До Тернополя переїхало запорізьке підприємство, яке виготовляє скотч

Своєї діяльності у Запоріжжі не припиняли. Частину обладнання до Тернополя привезли на початку березня. Розповідає виконавча директорка компанії Марина Попова – повідомляє Суспільне.

За її словами, зараз на підприємстві працюють 5 людей. Площа нового приміщення, де розмістилося виробництво, майже 400 квадратних метрів.

“Тут зараз розміщено все: і наше виробниче обладнання і якісь наші складські потужності. Навіть втулка, яку ми привезли сюди. Також тут є сировина для виготовлення скотчу, малярської стрічки, армованої стрічки. Привезли і обладнання для нарізання та намотування”, — каже Марина Попова.

Начальник виробництва Віталій Рєзнік працює за приладом, який нарізає клейку стрічку на рівні частини. Чоловік розповідає, виготовляє скотч 12 років.

“Потреба зараз дуже велика і в скотчах, і в спецстрічках. Адже цей продукт потрібен для упакування товарів, тієї ж гуманітарної допомоги, ліків”, — каже начальник виробництва.

Віталій Рєзнік розповідає, переїхав сюди із дружиною і донькою. Його сім’я поселилася у знайомих.

“У Запоріжжі бойові дії, лунають вибухи. Хвилююся за свою сім’ю, за рідних і близьких. Через дочку довелося сюди переїхати. У Тернополі нам подобається. У порівнянні із Запоріжжям, повітря тут набагато чистіше”, — розповів Віталій Рєзнік.

До переїзду готувались 4 дні, обладнання везли власними автомобілями та робочим бусом, – розповідає Марина Попова.

“Сидіти вдома негарно. У нас є певні обов’язки і перед працівниками, і перед державою. Тому було вирішено частково перемістити наші виробничі потужності до Тернополя. Почати виробництво, платити податки та авансувати людям заробітну плату”, — каже Попова.

Обладнання продовжують перевозити із Запоріжжя, також підприємство потребує більше спеціалістів, – каже Марина Попова. За її словами, готові приймати на роботу тернополян. Зараз підприємство щодня відправляє по 50 коробок зі скотчем. Найбільше продукції замовляють у Харкові, Києві, Білій Церкві, Кривому Розі, – розповідає Марина Попова.

Загалом через бойові дії на Тернопільщину переїхали 6 підприємств. Розповів голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.