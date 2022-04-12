Тернопільщина: бізнес отримав 143 млн грн ПДВ

Впродовж першого кварталу цього року суб’єктам господарювання Тернопільщини повернули з бюджету 143 млн грн податку на додану вартість. Про це розповів начальник Головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

«Загалом про відшкодування податку на додану вартість на розрахунковий рахунок заявили 115 суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб краю. Задекларували до повернення вони 189 млн гривень цього податку, що на 67 млн грн більше, ніж торік», – деталізував керівник податкової служби області.

Він додав, що на початок квітня загальний залишок невідшкодованого ПДВ склав 144 млн гривень. З них 128 млн грн перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідними нормативними документами, а щодо 16 млн грн триває судовий та адміністративний розгляд.

Також фахівці податкової служби Тернопільщини упередили бюджетне відшкодування даного платежу на 2,3 млн гривень.