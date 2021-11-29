Cніг і штормовий вітер: синоптики попереджають про погіршення погодних умов

У понеділок, 29-го листопада, в більшості областей України погіршиться погода.

Сьогодні очікують дощі, які місцями переходитимуть у мокрий сніг.

За словами синоптика Наталки Діденко, найхолодніше у понеділок буде на Заході, частково на Півночі та в Центрі.

“Температура повітря буде низькою, тому в цих регіонах дощ змішуватиметься із снігом. На Сході, Півдні та в центральних областях, прилеглих до східної частини, буде тепло, до +10+15, на Півдні до +18 градусів, тому там йтимуть дощі, місцями навіть сильні.

Уся ця складна синоптична какофонія супроводжуватиметься сильним вітром, місцями навіть штормовим”, – повідомляє Діденко у Facebook.

Синоптик зазначає, що відчутне похолодання прийде у вівторок, 30-го листопада.

За даними Погода УНІАН, тиждень в Україні почнеться з дощів. Опади сьогодні очікуються практично по всій країні, крім крайнього заходу. При цьому в західних областях похолодає до +3+5°, на Півдні, Сході та місцями в центрі повітря прогріється до +13-ти градусів, в Криму – до +16-ти.