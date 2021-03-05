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Новини Тернополя 

Гаряча вода подається у Тернополі відповідно до графіку

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вода

У зв`язку з підвищенням температури зовнішнього повітря у денну частину доби та для уникнення пеергріву приміщень  подача гарячої води у Тернополі  здійснється відповідно до графіку, а не цілодобово. А саме у понеділок, середу, п`ятницю з 16.00 до 23:00 год; у вівторок та четвер – від 7.00 до 10.00, та з 16.00 до 23:00 год; у  суботу – цілодобово; у неділю з 07:00 до 12:00 год та з 16.00 до 23:00 год. Просимо тернополян звернути увагу на дану інформацію!

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго»

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