Гаряча вода подається у Тернополі відповідно до графіку

У зв`язку з підвищенням температури зовнішнього повітря у денну частину доби та для уникнення пеергріву приміщень подача гарячої води у Тернополі здійснється відповідно до графіку, а не цілодобово. А саме у понеділок, середу, п`ятницю з 16.00 до 23:00 год; у вівторок та четвер – від 7.00 до 10.00, та з 16.00 до 23:00 год; у суботу – цілодобово; у неділю з 07:00 до 12:00 год та з 16.00 до 23:00 год. Просимо тернополян звернути увагу на дану інформацію!

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго»