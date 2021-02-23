“Креатор-Буд” стартує із продажем 7-го будинку в ЖК на Стрийській у Львові
А у нас для Вас чудова НОВИНА!!! Продаж сьомої черги одного з наймасштабніших комплексів Львова, який будує компанія Креатор-Буд на вулиці СТРИЙСЬКІЙ, розпочато!!!
Сьома черга Житлового комплексу на Стрийській – це завершальний етап будівництва дійсно якісного урбаністичного експерименту у стародавньому Львові.
Новий архітектурний образ у кращих традиціях сучасної європейської архітектури.
Великі панорамні вікна від підлоги до стелі. Представницькі поверхи та дворівневі квартири з виходом на терасу.
Каркасна структура, що надає можливість вільно формувати простір квартир у середині та цегляні зовнішні стіни з керамічних блоків.
Поквартирне індивідуальне опалення, кухні-студії у великому просторі вітальні, де збиратиметься вся родина.
Просторий підземний паркінг, в якому усі мешканці будинку матимуть місце для свого автомобіля.
Власний замкнений двір із кав’ярнею та мережа об’єктів громадського обслуговування у цокольному поверсі будинку.
З питань купівлі житла у ЖК на вулиці Стрийській,звертайтесь до менеджерів у відділ продажу.
Адреса: Стрийська, 115, тел. 097 55 77 552
Інфо на сайті: www.kreator-bud.com