А у нас для Вас чудова НОВИНА!!! Продаж сьомої черги одного з наймасштабніших комплексів Львова, який будує компанія Креатор-Буд на вулиці СТРИЙСЬКІЙ, розпочато!!!

Сьома черга Житлового комплексу на Стрийській – це завершальний етап будівництва дійсно якісного урбаністичного експерименту у стародавньому Львові.

Новий архітектурний образ у кращих традиціях сучасної європейської архітектури.

Великі панорамні вікна від підлоги до стелі. Представницькі поверхи та дворівневі квартири з виходом на терасу.

Каркасна структура, що надає можливість вільно формувати простір квартир у середині та цегляні зовнішні стіни з керамічних блоків.

Поквартирне індивідуальне опалення, кухні-студії у великому просторі вітальні, де збиратиметься вся родина.

Просторий підземний паркінг, в якому усі мешканці будинку матимуть місце для свого автомобіля.

Власний замкнений двір із кав’ярнею та мережа об’єктів громадського обслуговування у цокольному поверсі будинку.

З питань купівлі житла у ЖК на вулиці Стрийській,звертайтесь до менеджерів у відділ продажу.

Адреса: Стрийська, 115, тел. 097 55 77 552

Інфо на сайті: www.kreator-bud.com