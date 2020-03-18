Кабмін підтримав кандидатуру Володимира Труша на пост голови Тернопільської ОДА: що про нього відомо

Кабмінет Міністрів України підтирмав проєкт постанови президента про призначення Володимира Труша головою Тернопільської облдержадміністрації. До цього він обіймав пост голови Рогатинської РДА в Івано-Франківській області.

Рішення про призначення Володимира Труша Кабмін підтримав під час свого засідання 18 березня.

Хто такий Володимир Труш

У період з листопада 2019 року Володимир Труш обіймав пост голови Рогатинської райдержадміністрації в Івано-Франківській області.

Є власником товариства “Кротер готівка”, яке займається позиками грошей. У Труша є дружина Ірина, з якою вони разом виховують дочку Настю.

У свої декларації він вказує будинок на понад 150 квадратних метрів у Рогатині, що на Прикарпатті. Крім того, Труш декларує дві автівки:

Lande Rover Range Rover 2008 року – вартість від 15 тисяч доларів;

Ford Transit Connect 2011 року – від 5 тисяч доларів.

Також разом з дружиною за 2018 рік він задекларував 600 тисяч гривень готівки. Хоча дохід лише від підприємницької діяльності становив 11 мільйонів 780 тисяч гривень.

24 канал