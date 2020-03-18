У Тернополі через вірус кожну районну лікарню можуть перепрофілізувати

В разі епідемічного поширення коронавірусної інфекції в Тернопільській області – кожну районну лікарню буде перепрофілізовано. Про це повідомлено під час селектору МОЗ з управліннями та департаментами охорони здоров’я облдержадміністрації.

На випадок поширення коронавірусу в області функціонує 100 інфекційних ліжок двох визначених госпітальних баз – КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» та КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня». З них для дорослих – 50, а для дітей – 50.

На сьогодні в нашій країні офіційно є епідситуація поодиноких випадків захворювання коронавірусом, про епідемію ще не йдеться – зазначив начальник управління охорони здоров’я ТОДА. – Відтак, діє відповідний алгоритм маршруту пацієнта. Однак в разі епідемічного поширення коронавірусної інфекції в області – кожну районну лікарню буде перепрофілізовано під надання медичної допомоги. Відтак, є потреба в спецобладнанні – апаратах штучного дихання, – яке є необхідним для можливих пацієнтів із серйозними ускладненнями дихальної системи. Тому слід негайно посилити медичне забезпечення області для запобігання можливому поширенню коронавірусу COVID-19.

Володимир Богайчук повідомив про сьогоднішнє очікуване рішення облради щодо змін до обласного бюджету, завдяки яким є можливість додатково закупити необхідне обладнання.

Нагадаємо, що для перевезення хворих створено дві спеціалізовані бригади екстреної медичної допомоги «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», які забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту. Система діагностування захворювання налагоджена ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» та вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України.

В області чітко налагоджено роботу фахівців санітарно-карантинного відділу, вірусологічної та лабораторії особливо небезпечних інфекцій у разі виявлення хворого (з підозрою) на коронавірусну інфекцію, фахівці КНП «Тернопільський обласний центр громадського здоров’я» Тернопільської облради проводять інформаційно-освітню роботу серед населення області щодо профілактики інфекційних захворювань,що мають міжнародне значення, у тому числі коронавірусної інфекції. Також щоденно проводиться моніторинг епідемічної ситуації щодо коронавірусної інфекції в області, здійснюється збір та узагальнення отриманих даних.