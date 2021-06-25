Лікарська халатність та безвідповідальність: на четвертий рік після смерті Ромчика Кулака врешті почали допитувати обвинувачених

На четвертий рік після смерті Ромчика Кулака врешті почали допитувати обвинувачених.

Нагадаємо, 12-річний Роман Кулак помер 27 червня 2017 року. Йому не змогли вчасно діагностувати у Жидачівській районній лікарні скрут тонкої кишки.

Попередні висновки медичного розслідування були оприлюднені 25 вересня 2017 року, а 6 жовтня експерти надали кінцеву резолюцію. Вони зазначили, що смерть настала унаслідок порушення роботи життєво важливих органів та сильну токсикацію організму. Причиною смерті став заворот тонкого кишківника. Винними у неправильному діагностуванні та лікуванні пацієнта були визнані медики Жидачівської районної лікарні.

7 грудня, клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров’я дала оцінку діям медиків Жидачівської районної лікарні, які призвели до смерті Романа Кулака. Висновки КЕК МОЗ, в основному, співпали з доповіддю Департаменту охорони здоров’я ЛОДА, у якій однозначно було визнано вину лікарів з Жидачева. Основний висновок надала комісійна судово-медична експертиза в кінці 2018 року і 28 грудня на основі її висновків слідчим поліції була вручена підозра двом лікарям з Жидачівської ЦРЛ.