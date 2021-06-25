Мер Бережан шукає секретаря виконкому в інтернеті

У доволі оригінальний спосіб вирішив знайти собі помічника чи помічницю міський голова Бережан Ростислав Бортник. В соціальній мережі він виставив фото потенційних кандидатів на посаду секретаря виконавчого комітету Бережанської міської громади.

– Через останні перипетії забув спитати думку громадськості. Хто на вашу думку, був би зараз найкращим кандидатом на посаду секретаря виконкому Бережанської міської ради?, – написав Ростислав Бортник.

Серед потенційних кандидатів, очільник міста назвав таких осіб: Ганна Олексів, Алла Соколовська, Вікторія Токарська-Вдовин, Михайло Бойко, Петро Гончар. А також розмістив світлину «Сірий кардинал», яку підписав: «Тут ви краще мене знаєте Хто це, бо мер без нього і кроку не може ступити». Не відомо, чому по цій людині зроблено все так інкогніто, адже «сірим кардиналом» команда міського голови називає колишнього голову Бережанської РДА Романа Висоцького.

А ще Ростислав Бортник запросив громадськість пропонувати свої кандидатури, при цьому в пості одразу зазначив, що ні за яких умов не погодився на персону «Таксиста». Знову без ідентифікації особи, хоча не складно здогадатися, що під цим псевдо мер мав на увазі Романа Оприска, який один з небагатьох у місті, хто може відкрито сказати міський владі, все що він про них думає.

Міський голова Бережан свої ініціативу пояснив тим, що відкрите опитування краще, аніж варіант договорняків, хоча призначення секретаря виконавчого комітету Бережанської міської ради – це виключна компетенція очільника міста.

Бережанці по-різному поставилися до даного опитування Ростислава Бортника.

– А ви секретаря виконкому по рейтингу Фейсбуку обирати хочете? Це не конкурс краси в інтернеті, це реальність! 7 місяців на посаді нічого не навчили? Ви обираєте людину, яка повинна працювати з розпорядчими документами! Тут або досвід або освіта + досвід. Все! Без варіантів! А ви влаштовуєте фейсбучні конкурси, – йдеться в одному з коментарів.

– Договорняки бувають на кримінальній стрільці, а тут тільки ділові якості. Крапка. Дайте зрозуміти депутатам, що в МР не місце договорнякам, – написав ще один дописувач.

– То вже маски шоу, а головне, що народ голосує, кожен за свого, хто кого знає, – ще один цікавий коментар під дописом мера.

– Одні недолугі “слуги” депутатів ВР через оголошення набирали, інші повторюють їх шлях і проводять відбір через інтернет на секретаря виконавчого комітету. Як в Бережанах все стає сумно і безнадійно, – бідкається один з дописувачів

– Я думаю, що голова мав би мати свою думку, це ж керівник апарату! До чого тут громадськість!? Вибори вже відбулися!, – ще одна цікава думка одного з бережанців.

На ініціативу Ростислава Бортника відреагував і один з потенційних кандидатів, а саме учасник АТО Михайло Бойко.

– Дякую голові міста за увагу до моєї персони. Але є два нюанси. Перший – мабуть спочатку потрібно було спитати мене перш, ніж питати думку громадськості. Другий – я б ніколи не пішов працювати у виконком, а це місцевий уряд – кабмін на рівні громади, до формування складу якого не був причетний, – зазначив Михайло Бойко.

Нагадаємо, потреба заповнити вакантну посаду виникла після того, як на початку травня ц.р. написала заяву на звільнення за власним бажанням керуюча справами (секретар) виконавчого комітету міської ради Ганна Степанівна Олексів (до речі, значиться серед кандидатів в опитуванні пана мера).