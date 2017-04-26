“Липкоруку” тернополянку спіймали на крадіжці грошей

Кримінальне провадження за фактом крадіжки слідчі Тернопільського відділення поліції розпочали щодо 35-річної тернополянки. Зловмисниця викрала чуже майно в працівниці ресторану, що в селі Петриків.

Із заявою до поліцейських звернулася сама потерпіла, 32-річна мешканка обласного центру. Жінка працює кухарем. Вранці, прийшовши на роботу, вона залишила сумку з гаманцем в приміщені для персоналу. Саме туди і проникла злодійка.

Жінка вже неодноразово притягувалася до відповідальності за скоєння майнових злочинів, однак продовжувала заробляти на прожиття крадіжками. Незачинені двері спокусили злодійку. Вона швидко обнишпорила кімнату та, прихопивши сумку, втекла. Гаманець з грошима крадійка залишила собі, а сумку з документами викинула на смітник. 700 гривень та 40 євро зловмисниця витратила на власні потреби.

Правоохоронці розшукали злодійку, вона у скоєному зізналася.