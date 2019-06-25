На хуторі в Тернопільській області зацвіла червона рута! (Фото)

На хуторі Знесіння, що на Теребовлянщині, зацвіла оспівана в легендарній пісні Володимира Івасюка червона рута.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала відома письменниця Наталка Михно, яка живе на цьому хуторі і часто пише про природну цієї місцини, якою вона щодня милується і насолоджується. Рідкісна рослина зацвіла у неї коло хати.

Цього року вперше зацвіла в мене коло хати червона рута. Так-так, я теж думала, що то – міт із пісні Володимира Івасюка. А ні…. саме сьогодні вранці! Люблю мальви, матіолу, чорнобривці і , тепер, вперше, побачила, як цвіте наша червона рута!!!! – пише Наталка Михно. Фото зі сторінки Наталки Михно у Facebook.

