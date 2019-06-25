Лучшее видеонаблюдение для новостройки и не только

Когда недвижимость находится за пределами города и в ней постоянно никто не проживает, обостряется потребность в безопасности. Конечно, если дом расположен в современном коттеджном комплексе, который охраняется 24/7, можно повременить с установкой сигнализации. В остальных случаях наилучшим решением будет комплект видеонаблюдения беспроводной, установленный профессионалами в загородном доме.

Представляет собой набор IP-камер, записывающего устройства, связанных между собой посредством Wi-Fi. Фиксация всего происходящего выполняется круглосуточно. Хорошее разрешение камер позволяет увидеть качественную четкую картинку.

Преимущества:

Круглосуточное наблюдение за объектом.

Наблюдение в режиме онлайн, что позволяет видеть происходящее в текущий момент.

Передача сигнала на охранный пульт в случае фиксации опасности.

Кроме этого, отсутствие проводов и простота монтажа позволяют устанавливать систему в любое время независимо от стадии завершения строительства объекта, его ремонта и так далее.

Все преимущества и возможности IP-камер, комплектов беспроводного наблюдения пользуется растущим спросом. Приобретая такую систему, потребитель получает удаленный контроль над всем происходящим в доме и на территории. Это возможность оперативно отреагировать на риск пожара, попытки кражи, повреждения имущества, прочее.

Установив однажды комплект беспроводного видеонаблюдения, вы обеспечиваете порядок и покой за свою загородную недвижимость. Это же относится и к объектам в городе – новостройкам. Пока выполняется ремонт, можно постоянно контролировать качество работы специалистов, их порядочность, расход материалов. Это предотвратить кражу стройматериалов и “халтуру” в работе строителей. В случае обнаружения непорядочности и откровенного воровства со стороны рабочих, у вас будет материал для наказания самих рабочих, а также передачи материал в суд.

Таким образом, система видеонаблюдения нового поколения, это достойная инвестиция в безопасность и процесс его строительства, который поможет сэкономить деньги и предупредить деятельность злоумышленников, а также различных аварий, возгораний, неполадок.

В зависимости от площади объекта и ряда прочих особенностей, потребностей, каждый может подобрать подходящий комплект видеонаблюдения и заказать его профессиональный монтаж.