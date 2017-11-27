Ректора ТДМУ відзначено «Орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого» ІІІ-го ступеня

За заслуги щодо відродження духовності в Україні ректора Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, професора Михайла Корду нещодавно було нагороджено «Орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого» ІІІ-го ступеня. Від імені Патріарха Київського і всієї Руси-України Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарета нагороду вручив Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.

Владика подякував Михайлу Михайловичу за тривалу співпрацю, постійну підтримку Церкви, за самовіддану волонтерську діяльність студентів ТДМУ, які долучаються до благодійних ініціатив представників УПЦ КП. Нагадаємо, що упродовж кількох років майбутні медики нашого університету виконують волонтерську місію в християнському таборі «Вірля». Окрім того, в ТДМУдіє проект «Духовні зустрічі», в рамках якого відбуваються бесіди священиків різних конфесій зі студентами з метою усвідомлення молоддю медицини як особливої місії служіння людям. Нещодавно був підписаний меморандум про співпрацю між Тернопільським державним медичним університетом імені І.Горбачевського, Міжнародною клінікою відновного лікування, Тернопільською єпархією Української Православної Церкви Київського Патріархату щодо створення і розвитку реабілітаційного центру для дітей з церебральними патологіями.

«Орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого» встановлено для нагородження єпископату, духовенства, мирян, а також українських і іноземних державних і громадських діячів, працівників культури та мистецтв за особистий внесок у справі відродження української держави і духовності, піднесення ролі Української Церкви в житті суспільства і держави. Нагородження орденом здійснюється за благословенням Предстоятеля УПЦ КП.

Прес-служба Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського.