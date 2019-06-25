Чи безпечні пляжі у Тернополі. Результати дослідження

З метою проведення моніториногових досліджень, спеціалістами Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ Украйни» 20 червня 2019 року було здійснено відбір проб води з Тернопільського ставу в районі міського пляжу, «Циганки» та «Моржатник» в парку «Топільче». Якість води із зазначених точок за санітарно-хімічними показниками відповідала нормативним значенням, а за бактеріологічними показниками перевищувала нормативні значення, згідно з вимогами ДСП планування та забудови населених пунктів № 173 від 19.06.1996 р. Про що повідомлено органи місцевого самоврядування.

У зв’язку з чим Управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради звернулось до ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» для відбору проб взірців води з Тернопільського ставу і водойм парків ім. Т.Шевченка, «Топільче» в додаткових точках та дослідження їх за санітарно-гігієнічними, бактеріологічними та паразитологічними показниками.

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