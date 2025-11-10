ДТП у Ланівцях: вантажівка в’їхала у магазин, постраждала місцева жителька

9 листопада 2023 року в Ланівцях сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої вантажівка в’їхала у приміщення місцевого магазину. Інцидент стався близько 13:13 на вулиці Залізничній, коли водій вантажного автомобіля DAF не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги.

Згідно з попередніми даними, водій вантажівки виїхав за межі траси і, втративши контроль над транспортним засобом, врізався в приміщення магазину. На момент аварії в магазині перебувала 16-річна місцева жителька, яка отримала незначні травми. Проте дівчині була надана медична допомога на місці події, і госпіталізація не знадобилася.

Реакція поліції

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, яка встановлює точні обставини події. Відкрито кримінальне провадження, ведеться розслідування. Правоохоронці з’ясують причини аварії, а також перевіряють, чи дотримувався водій транспортного засобу правил дорожнього руху.

Поліція закликає водіїв бути обережними, дотримуватися швидкісного режиму та не втрачати пильності за кермом.