2 жовтня 2020 року, відповідно статей 228, 229 Виборчого кодексу України, Байковецькою сільською територіальною виборчою комісією оприлюднено відомості про зареєстрованих кандидатів у на посаду сільського голови.

Йдеться про трьох кандидатів. Один з них Анатолій Кулик — постійний сільський голова Байківців з 2006 року і до тепер. Саме за його ініціативи створено одну із перших і найуспішніших в Україні об’єднану територіальну громаду з центром у с. Байківці. За останні роки дохідна частина сільського бюджету зросла в 15 разів. Проживає у Байківцях.

Значно менше відомостей є про двох інших кандидатів. Зокрема самовисуванцем на посаду голови Байковецької ОТГ балотується 63-річний Михайло Вадуцький. Наразі працює водієм у Тернопільському обласному лікувально-фізкультурному диспансері. Живе у Тернополі.

Третій кандидат — 41-річний тернополянин Сергій Швець. Його кандидатуру висунула Радикальна партія Олега Ляшка. Відомо, що Олег Петрович працює головою постійної комісії з питань бюджету в Тернопільській обласній раді.