На Тернопільщині відбудеться Всеукраїнська проща для родин загиблих військовослужбовців: програма

Впродовжтрьох днів з 5 до 7 серпня на Тернопільщині відбудеться Всеукраїнська проща для родин загиблих військовослужбовців і ветеранів бойових дій. Вперше ця проща проводитиметься у селі Лішня Кременецького району, де торік було освячено каплицю-пантеон Героїв АТО. Присвячене паломництво 1030-літтю Хрещення Русі-України.

Для родин та учасників бойових дій, ветеранів приготували насичену програму, яка передбачає різні екскурсії у Кременецькому та Шумському районах. 7 ж серпня, у день Успіння святої праведної Анни, у Лішні відбудеться Архієрейська Літургія, яку очолить архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.

Після Божественної літургії владика Нестор разом із духовенством відслужить водосвятний молебень і заупокійну літію на братській могилі борців за волю України, котрі загинули у визвольних змаганнях, Другій світовій війні та війні з російським агресором на Донбасі.