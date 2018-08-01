Відтепер Едуард Хавров – офіційно головний тренер ФСК “Кристал” у Чорткові

Відтепер Едуард Хавров – офіційно головний тренер фізкультурно-спортивного клубу “Кристал” Чортків. Надалі досвідчений спеціаліст працюватиме без приставки “в.о.”, про це на представленні команди повідомив президент клубу Володимир Шматько. Тож вашій увазі перші коментарі п. Едуарда у якості головного тренера.

– Пане Едуарде, чи задоволені ви двома тренувальними зборами “Кристалу”?

– Повністю тренер ніколи не може бути задоволений. Втім, мені сподобалось відповідальне ставлення гравців до тренувального процесу – всі працювали з серйозним настроєм та азартом. А головне – вони розуміли, що і для чого вони роблять. Ми заклали чудову фізичну і тактичну базу на весь сезон.

– На вашу думку, на скільки відсотків зараз готова команда?

– Думаю, на 85-90% ми вже готові. Остання товариська зустріч проти “Хмельницького” показала, що команда у хорошому фізичному та моральному тонусі і проглядались цікаві тактичні аспекти, власне над якими ми і працювали. Але хотілось би відмітити і хороший фізичний стан гравців ще до зборів.

– Яким чином проводилась селекційна робота у період літнього міжсезоння: шукали гравців зі всієї України, як це робив попередній тренер, чи обмежувались Західною Україною?

– Старались робити акцент на гравцях з Чорткова та області, але, звичайно, географія в нас не була обмеженою. Є декілька футболістів, з котрими я вже працював і які встигли пограти в професійних дивізіонах, тож мені добре відомі їхні можливості. Загалом – селекційною роботою задоволений, але зупинятись не збираємось. Будь-який тренер хоче, щоб у нього на кожну позицію було хоча би двоє класних гравців. Але ми реалісти, тож розуміємо, що далеко не кожен футболіст з професійної ліги піде в аматори. Хоча багато аматорських команд зараз на голову вищі за деякі клуби із тієї же Другої ліги.

– Чи багато гравців із нинішнього “Кристалу” мають досвід гри на професійному рівні?

– Близько 90%! Детальнішу інформацію отримаєте згодом (сміється).

– Вболівальники відзначали, що команда у минулому сезоні аматорської першості та й у першому колі обласної дуже мало забивала. Не вистачало форварда. Чи вирішили ви цю проблему?

– Так, ми працювали над цією проблемою. Зараз в нашій обоймі, окрім добре знайомого Дениса Курдаса, є ще Святослав Дзядекевич, котрий пограв у “Карпатах” та “Ниві”. Але я вважаю, що кількість голів не стільки залежить від нападника, як від всієї групи атаки. У останньому матчі проти “Дністра” ми за тайм забили аж 5 разів, і цю 45-хвилинку я вважаю своєрідною прелюдією тих матчів, котрі нас очікують надалі.

– Чи можете щось пообіцяти вболівальникам напередодні матчу-відкриття сезону?

– Повторюсь – я не потерплю байдужості на полі. Футболіст повинен зробити все можливе і навіть трішечки більше! Саме тоді до них не буде претензій, незважаючи на результат на таблі. Вболівальники самі все бачать та розуміють.

Прес-служба ФСК “Кристал” Чортків