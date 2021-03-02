На Тернопільщині є робота для водіїв

Можливість працевлаштування водієм різних автотранспортних засобів – цілком реальна, адже на ринку праці Тернопільської області попит на цих фахівців існує постійно.

Зараз роботодавці краю мають 69 вакансій: водіїв легкових, вантажних автомобілів, тролейбусів, навантажувачів, водіїв–інструкторів, інструкторів з індивідуального навчання водінню та ін. Своїм працівникам вони готові платити до 15800 гривень.

Потрібні водії, які мають права категорій «В», «С», «E», «Т», «Д»; вміють керувати транспортними засобами за різних дорожніх умов; знають і дотримуються правил дорожнього руху, правил перевезень пасажирів та багажу; вміють забезпечувати належний технічний стан автотранспортного засобу.

За спрямуванням служби зайнятості професію водія автотранспортних засобів категорії «С», «С1» можна здобути в Борщівському агротехнічному коледжі, Бучацькому професійно-технічному училищі, Гусятинському фаховому коледжі ТНТУ ім. І. Пулюя, Чортківському вищому професійному училищі, Заліщицькому фаховому коледжі ім. Є. Храпливого НУБіП України, Зборівському фаховому коледжі ТНТУ ім. І. Пулюя; водія тролейбуса (категорії «Т») – в КП «Тернопільелектротранс»; водія автотранспортних засобів категорії «Д» – в КП «Автошкола «Міськавтотранс». Навчання проводиться за груповою формою від 1,5 до 5 місяців. Після його завершення слухачі отримують свідоцтво про присвоєння робітничої професії і посвідчення на право водіння.

Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо Вас зацікавили вакансії, за більш детальною інформацією зверніться до районних філій Тернопільського обласного центру зайнятості чи Тернопільського міськрайонного центру зайнятості, або у відділ рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Тернопільського ОЦЗ (тел. 22-42-01).