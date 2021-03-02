У Тернополі черговий будівельний скандал – “прихватизовано” частину лісо-парку
На вулиці Чернівецькій «прихватизували» частину лісо-парку та почали забудову. Про це повідомляє депутат міської ради Іван Ковалик.
1 березня через черговий земельний скандал відбулись збори житлового масиву вулиці Чернівецької. Люди стурбовані спорудженням будівельного паркану і вирізкою дерев у ліску поряд з їх будинками.
Іван Ковалик, проаналізувавши документи та наявну на даний момент інформацію, коротко описує в наслідок яких рішень зараз є серйозна проблема:
У 2019-му році депутати і міський голова безкоштовно віддають три земельні ділянки в приватні руки для будівництва індивідуального житла площею 725 м.кв. кожна.
Щасливими громадянами землевласниками стали:
Стадник Олег Антонович
Полянська Тамара Віталіївна
Чернишенко Людмила Юзефівна
Посилання на рішення – https://ternopilcity.gov.ua/…/rishennya-sesii/29996.html
Далі ці ділянки були об’єднані в одну площею 2175 м.кв. та переформлені на громадянку Фаріон Галину Богданівну.
У серпні 2020-го року депутати і міський голова за зверненням гр. Фаріон Г.Б. на сесії міняють цільове призначення ділянки з “будівництво індивідуального будинку” на “будівництво багатоквартирного будинку з вбудованими приміщеннями та гаражами”.
На тій ж сесії громадянці Фаріон додатково надається земельна ділянка площею 540 м.кв. “для проходу і проїзду”.
14 січня 2021 року начальник управління містобудування, архітектури та кадастру міськради Бесага В.Й. видає забудівнику “Обслуговуючий кооператив Чернівецький” містобудівні умови й обмеження для будівництва 9-поверхового будинку на вище згаданій ділянці.
Засновниками кооперативу-забудовника, утвореного в листопаді 2020-го року, зазначено громадян:
Фаріон Галина Богданівна
Мартюк Роман Сергійович
Кривонос Олександра Володимирівна
- На мою думку, як і більшості учасників зборів, прийняті рішення є не лише зневажливе і злочинне щодо мешкацнів мікрорайону, але й містять ряд порушень, – каже депутат міської ради.