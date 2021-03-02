На вулиці Чернівецькій «прихватизували» частину лісо-парку та почали забудову. Про це повідомляє депутат міської ради Іван Ковалик.

1 березня через черговий земельний скандал відбулись збори житлового масиву вулиці Чернівецької. Люди стурбовані спорудженням будівельного паркану і вирізкою дерев у ліску поряд з їх будинками.

Іван Ковалик, проаналізувавши документи та наявну на даний момент інформацію, коротко описує в наслідок яких рішень зараз є серйозна проблема:

У 2019-му році депутати і міський голова безкоштовно віддають три земельні ділянки в приватні руки для будівництва індивідуального житла площею 725 м.кв. кожна.

Щасливими громадянами землевласниками стали:

Стадник Олег Антонович

Полянська Тамара Віталіївна

Чернишенко Людмила Юзефівна

Далі ці ділянки були об’єднані в одну площею 2175 м.кв. та переформлені на громадянку Фаріон Галину Богданівну.

У серпні 2020-го року депутати і міський голова за зверненням гр. Фаріон Г.Б. на сесії міняють цільове призначення ділянки з “будівництво індивідуального будинку” на “будівництво багатоквартирного будинку з вбудованими приміщеннями та гаражами”.

На тій ж сесії громадянці Фаріон додатково надається земельна ділянка площею 540 м.кв. “для проходу і проїзду”.

14 січня 2021 року начальник управління містобудування, архітектури та кадастру міськради Бесага В.Й. видає забудівнику “Обслуговуючий кооператив Чернівецький” містобудівні умови й обмеження для будівництва 9-поверхового будинку на вище згаданій ділянці.

Засновниками кооперативу-забудовника, утвореного в листопаді 2020-го року, зазначено громадян:

Фаріон Галина Богданівна

Мартюк Роман Сергійович

Кривонос Олександра Володимирівна

На мою думку, як і більшості учасників зборів, прийняті рішення є не лише зневажливе і злочинне щодо мешкацнів мікрорайону, але й містять ряд порушень, – каже депутат міської ради.