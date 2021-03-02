Історичний палац на Тернопільщині зазнає руйнувань, які можуть бути незворотними

Палац графа Бадені, що у селищі Коропець уже давно перебуває в аварійному стані. Жителі просять владу відреагувати, і не дати щезнути пам’ятці архітектури.

Колись дана будівля використовувалася, як навчальний корпус школи-інтернату для дітей сиріт, а ще раніше – для партійних радянських органів. Палац має унікальну архітектуру та нетипову форму, і на даний час він знаходиться в аварійному стані. Декілька років тому частково був перекритий дах, але, на жаль, таких змін замало.

В управлінні культури Тернопільської облдержадміністрації кажуть, аби відреставрувати палац повністю потрібно понад 70 мільйонів гривень. Таку суму з бюджету виділити не можуть, тому наразі ремонтуватимуть ту частину, яка в найгіршому стані.

– Перекриття даху, аби через сніг та дощ уникнути протікання, обійдеться у 5-7 мільйонів гривень. На це також мають вділити кошти першочергово, – зазначив головний спеціаліст відділу культури охорони культурної спадщини управління культури Тернопільської ОДА Ярослав Пелехатий.

Небайдужі жителі селища разом із заступницею селищного голови Коропецької територіальної громади Світланою Дрозд, звертаються до обласних органів влади, аби реставраційні роботи продовжували, адже така пам’ятка архітектури не може зникнути.