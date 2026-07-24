Начальника Держпраці у Франківську, Тернополі і Чернівцях підозрюють у масштабному хабарництві

Прокуратура оголосила нові підозри топпосадовцям Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, викритих у хабарництві в листопаді 2025 року. Серед підозрюваних – начальник установи Богдан Сагайдак та його підлеглі.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у п’ятницю, 24 липня, масштабну схему поборів організував 41-річний начальник міжрегіонального управління Держпраці, залучивши до неї двох підлеглих та одного колишнього працівника, який на той час був зареєстрований приватним підприємцем і виконував в організованій групі роль пособника.

У 2024 році за вказівкою Богдана Сагайдака колишній працівник установи відкрив навчальний центр, який мав проводити навчання з питань охорони праці. Фактично навчання існувало лише на папері. Комісія, яка перевіряла знання працівників та видавала посвідчення, перебувала під контролем керівника міжрегіонального управління. За отримання посвідчень без фактичного навчання та складання іспитів підприємці платили від 1200 до 1600 грн за кожного працівника.

«Злочинне угруповання поставило на потік практично всю діяльність держустанови та системно отримувало хабарі від місцевих підприємців. Гроші вимагали практично за все: реєстрацію об’єкта підвищеної небезпеки чи декларацію з охорони праці (розцінки коливалися від 5 до 20 тис. грн), надання позитивного результату перевірки чи не проведення розслідування нещасного випадку», – розповіли у прокуратурі.

Встановлено, що Богдан Сагайдак доручав усі екстрені повідомлення від медустанов про нещасні випадки на виробництві виключно своєму спільнику – начальнику управління інспекційної діяльності. Той через посередника виходив на підприємців і пропонував за винагороду «вирішити питання»: не проводити розслідування взагалі або забезпечити ухвалення комісією необхідного рішення.

Суму хабаря в кожному випадку особисто визначав очільник міжрегіонального управління. Підприємці передавали гроші через посередника, після чого посадовці розподіляли їх між собою. Загалом упродовж березня-листопада 2025 року задокументовано 9 злочинних епізодів одержання хабарів підозрюваними на загальну суму понад 450 тис. грн.

Богдану Сагайдаку, двом його підлеглим – начальнику управління інспекційної діяльності та його заступнику, а також директору підконтрольного підприємства інкримінують хабарництво у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Що відомо про Богдана Сагайдака

Богдан Сагайдак родом з Тернополя. До призначення на посаду начальника Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці очолював ДП «Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці». У 2020 році невдало балотувався до Тернопільської міськради від партії «Громадянський рух «Хвиля».

За інформацією НАЗК, у 2025 році Богдан Сагайдак заробив у Держпраці 446 тис. грн та отримав 427 тис. грн з продажу нерухомості. Водночас дружина посадовця отримала у ТОВ «Тернопільський експертно-технічний центр» 85 тис. грн зарплатні. Готівкою службовець тримає 818 тис. грн.

У 2024 році Богдан Сагайдак почав їздити на Tesla, записаній на Євгенію Сагайдак. Уся нерухомість декларанта теж записана на родичів. У власності дружини – 4 квартири, 2 нежитлові приміщення та гараж у Тернополі, а також Chervrolet Spark 2016 року випуску.

15 червня 2026 року суд відхилив апеляцію захисника Богдана Сагайдака, залишивши без змін ухвалу про відсторонення посадовця від роботи.



zaxid.net