У Чорткові знайшли мертву лисицю: фахівці перевіряють, чи була тварина хвора на сказ

У Чорткові розпочали протиепізоотичні заходи після виявлення загиблої лисиці на вулиці Шопена. Через інцидент у міській раді терміново скликали засідання місцевої надзвичайної протиепізоотичної комісії.

Фахівці обстежать місце, де знайшли тварину, та прилеглі території. Також вони опитають місцевих жителів, щоб з’ясувати, чи контактувала лисиця з людьми, домашніми тваринами або птицею.

Якщо виникнуть підстави вважати, що тварина могла бути заражена сказом, біологічний матеріал направлять до лабораторії для підтвердження або спростування діагнозу. На місці виявлення загиблої лисиці проведуть дезінфекцію.

У разі підтвердження сказу всі профільні служби діятимуть відповідно до затверджених протиепізоотичних заходів.

У міській раді закликають жителів громади бути обережними та пам’ятати, що дикі тварини, зокрема лисиці, найчастіше заходять у населені пункти в пошуках їжі.

Мешканцям рекомендують:

не допускати утворення стихійних сміттєзвалищ;

тримати сміттєві контейнери закритими;

обмежити доступ диких тварин до подвір’їв;

утримувати домашню птицю та свійських тварин у закритих приміщеннях або вольєрах;

не залишати собак і котів без нагляду та своєчасно вакцинувати їх проти сказу.

Фахівці наголошують: саме вакцинація домашніх тварин є найефективнішим способом запобігти поширенню сказу та захистити людей.