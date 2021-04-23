Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну – щеплені жителі Тернопільщини зможуть отримати другу дозу

В Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca від COVAX – 367 200 доз.

«Партію вакцини AstraZeneca-SKBio, яка надійшла до країни, використовуватимуть здебільшого в кабінетах щеплення для людей віком 65+. Частину залишать для другого щеплення громадянам, які зробили перше в період із 24 лютого вакциною AstraZeneca/CoviShield, аби забезпечити повноцінний захист і формування імунітету», – пояснив міністр охорони здоров’я Віток Ляшко.

Також під час брифінгу він підкреслив, що усі вакцини АstraZeneca, незалежно від країни виробника, це один і той же продукт.

«Він вироблений за однією технологією і є взаємозамінним: ідентичний склад, ідентична вакцина. Тому вони можуть чергуватись, тобто перше щеплення можна робити вакциною, зробленою на індійському майданчику, друге – на корейському», – наголосив Віктор Ляшко.

Вакцина AstraZeneca є векторною і потребує дворазового введення з інтервалом 12 тижнів. Для використання отриманих препаратів в областях обіцяють відкрити 1950 пунктів щеплення.