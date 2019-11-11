Цьогорічний проект державного бюджету грабує тернополян на більш ніж 330 млн.грн.

Сьогодні у Тернополі відбулася позачергова сесія міської ради. Депутати звернулися до Верховної ради України та до Кабінету міністрів України, щодо внесення змін до проекту державного бюджету, в яких перебачити необхідні ресурси для фунціонування міста. Минулого року Тернопіль недоотримав близько 200 млн.грн. Цьогоріч ця сума сягатиме більще 330 млн.грн. Про це повідомляє депутат міської ради Назар Зелінка.

Крім того, деякі субвенції та дотації планують надавати не формульним, а ручним режимом.

На сесії закликав також звернутися до народних депутатів, які представляють у парламенті Тернопіль і Тернопільщину, щоб в разі невнесення необхідних змін до проекту державного бюджету на 2020 рік, не голосували за цей законопроект, – каже депутат.