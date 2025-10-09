Шахрайство на території Почаївської Лаври: поліція вилучила документи та розпочала розслідування

Внаслідок обшуків у Почаївській Свято-Успенській Лаврі, поліція зіткнулася з активним супротивом з боку місцевих мешканців та представників Української православної церкви Московського патріархату. Як повідомила речниця Національної поліції Юлія Гірдвіліс, під час проведення слідчих дій група осіб перешкоджала правоохоронцям. Їх вже встановила.

За фактом перешкоджання обшукам відкрито кримінальне провадження за статтею 345 — погроза або насильство щодо працівників правоохоронного органу.

Зазначається, що священники Лаври зачинилися всередині приміщень, і правоохоронцям довелося застосувати “болгарку” для того, щоб розпечатати двері. Під час обшуків було вилучено низку документів, пов’язаних з можливим шахрайством у великих розмірах, зокрема, щодо передачі храмових споруд в безоплатне користування УПЦ МП.

Ці обшуки стали частиною розслідування, яке стосується можливих порушень при оформленні прав на храмовий комплекс, що належить Московському патріархату. Згідно з попередніми даними слідства, є підозра, що у 2018 році священнослужителі могли незаконно заволодіти майном на території Лаври.

Відповідь проросійських елементів: агресія та маніпуляції

Водночас, ситуація в Лаврі набула неабиякої напруги. За словами директора Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Василя Ільчишина, представники Московського патріархату залучили неповнолітніх та немічних людей, які намагалися перешкоджати слідчим діям. Вони агресивно поводилися, нападаючи на поліцію та слідчих, а також створюючи провокаційні сцени для пропагандистських каналів.

“Під бій дзвонів на місце слідчої дії прийшли немічні бабусі та неповнолітні, що не лише заважали слідчим, але й проявляли відкриту агресію”, — зазначає Ільчишин.

У зв’язку з інцидентом, правоохоронці наразі працюють над уточненням деталей і перевіркою документів, що стосуються можливих порушень прав на архітектурну пам’ятку. Проте, поки що поліція не оприлюднила додаткової інформації щодо подальших кроків у цій справі.